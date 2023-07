Hanoi (VNA) - Le secrétaire du Comité du Parti de Hanoi, Dinh Tiên Dung, a reçu mardi 4 juillet l’ambassadeur d’Inde au Vietnam Sandeep Arya, affirmant que la capitale espère accueillir de forts flux d’investissements en provenance de ce pays d’Asie du Sud.

Le secrétaire du Comité du Parti de Hanoi, Dinh Tiên Dung (centre) serre la main de l’ambassadeur d’Inde au Vietnam Sandeep Arya. Photo: VNA



Dinh Tiên Dung, qui est également membre du Politburo, a souligné que le Vietnam chérissait toujours l’amitié et le partenariat stratégique intégral avec l’Inde.

Il a également souligné les liens renforcés entre Hanoi et l’Inde, comme en témoignent les célébrations annuelles de la Journée internationale du yoga depuis 2015, l’augmentation des échanges entre les peuples et le grand nombre de visiteurs indiens dans la capitale vietnamienne.

Cependant, les investissements indiens à Hanoi restent modestes et n’ont pas correspondu au potentiel et aux avantages des deux parties, a-t-il souligné, appelant les entreprises indiennes à investir dans l’industrie pharmaceutique du parc de haute technologie de Hoa Lac, qui sera transféré du ministère des Sciences et des Technologies au Comité populaire municipal.

Hanoi souhaite recevoir des investissements plus importants de la part des investisseurs indiens dans les domaines dont ils disposent des avantages tels que l’industrie de la transformation et de la fabrication, les technologies de l’information et de la communication, l’énergie, l’agriculture de haute technologie, l’innovation et le développement des infrastructures, a-t-il poursuivi.

Il a également espéré intensifier la coopération avec l’Inde dans d’autres domaines, notamment en connectant leurs sites historiques et culturels pour populariser la culture et promouvoir le tourisme des deux côtés, en organisant des échanges culturels et sportifs, en échangeant des délégations d’experts pour partager leurs expériences en matière de restauration des monuments, et dynamiser les activités de promotion commerciale.

Dans les temps à venir, Hanoi espère aider à développer l’amitié entre le Vietnam et l’Inde, ainsi qu’avec New Delhi, à un nouveau niveau, selon le responsable.

Lors de la rencontre, l’ambassadeur Sandeep Arya a partagé le point de vue selon lequel les deux pays devraient redoubler d’efforts pour renforcer les liens bilatéraux en matière d’économie et d’investissement.

Le diplomate a souligné l’intention du gouvernement indien de rechercher davantage d’opportunités pour renforcer les partenariats d’investissement et commerciaux avec le Vietnam, en particulier dans les domaines correspondant aux avantages et aux besoins des deux parties, tels que la haute technologie, l’énergie, l’agriculture et l’industrie pharmaceutique.

Il a estimé que l’expansion de la communauté indienne d’affaires à Hanoi montre la satisfaction des Indiens des conditions de vie et de travail locales, et c’est une base pour attirer davantage de touristes indiens dans la ville.

L’ambassadeur Sandeep Arya a également demandé le soutien des autorités locales pour les événements d’échanges culturels et populaires, qui, selon lui, fourniront un tremplin solide pour que les relations bilatérales se développent davantage avec Hanoi au centre.

En accord avec son invité, le secrétaire du Comité du Parti de Hanoi, Dinh Tiên Dung, a déclaré que Hanoi accorderait la priorité aux domaines de coopération dont les deux parties ont besoin et dans lesquels elles excellent. Il a également exprimé l’espoir que l’ambassadeur continuera à jouer son rôle de pont reliant les entreprises et les gouvernements des deux pays. – VNA