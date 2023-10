Rue murale Phung Hung dans le vieux quartier de Hanoï. Photo : baovanhoa.vn

Hanoï (VNA) – Le service de la Culture et des Sports de Hanoï, en coordination avec le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), a organisé le 2 octobre un atelier intitulé « Consultation sur le réseau d'espaces créatifs de Hanoï ».

L’atelier visait à mettre en œuvre les initiatives et les engagements de Hanoï en rejoignant le Réseau des villes créatives de l’UNESCO en tant que ville créative, ainsi qu’à contribuer à la création du Réseau d'espaces créatifs de Hanoï.

Jonghyu Nam, représentant en chef par intérim d’ONU-Habitat au Vietnam, a souhaité que les parties concernées discutent, classent et évaluent les espaces créatifs de Hanoï, dans le but de créer un réseau créatif durable.

Il a déclaré que ces initiatives visaient à nourrir la créativité afin de faire de Hanoï une ville créative prospère, innovante, respectueuse de la diversité culturelle.

Les participants à l’événement ont discuté d’un ensemble de critères proposés pour évaluer la performance des espaces culturels et créatifs de la capitale.

Les unités, les organisations et le secteur privé ont été invités à se joindre à la formation de ce réseau et à le relier à ceux des villes créatives du monde entier.

Le directeur du service de la Culture et des Sports de Hanoï, Do Dinh Hong, a indiqué que son organe avait élaboré un ensemble de critères dans le but de préserver et de développer des espaces créatifs afin que les habitants et les touristes de la capitale puissent profiter des valeurs culturelles.

En 2019, Hanoï a officiellement rejoint le Réseau des villes créatives de l'UNESCO dans la catégorie « Design ». Au total, 295 villes de 90 pays du réseau ont travaillé ensemble vers une mission commune : renforcer la coopération internationale, placer la créativité au cœur de l'économie et du développement urbain. Il s'agit d'un outil et d'un engagement importants pour le développement de l'industrie culturelle de Hanoï. -VNA