Hanoï (VNA) – Selon l’Office des statistiques de Hanoï, la croissance du Produit intérieur brut (PIB) de la capitale en 2023 est estimée à 6,27% par rapport à l'année dernière.



Cette année, les secteurs des services, de l’industrie et de la construction, ont connu une hausse annuelle de 7,26% et de 5,29%, respectivement.



L’import-export en 2023 a été confronté à de nombreuses difficultés, en raison du déclin de la plupart des grands marchés traditionnels d'exportation et d'importation de Hanoï. Le volume total du commerce extérieur a atteint 54,4 milliards de dollars, soit une baisse annuelle de 6,4%. Les exportations se sont chiffrées à 16,7 milliards de dollars, en baisse de 2,4%, les importations, 37,7 milliards de dollars, en baisse de 8,1%.