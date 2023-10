Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Ces dernières années, Hanoï est toujours en tête du pays dans l’attraction des investissements directs étrangers (IDE). Outre ses ressources humaines abondantes et sa situation géographique en tant que capitale, Hanoï est également très appréciée pour ses infrastructures et ses services de soutien, qui sont des facteurs qui aident Hanoï à drainer fortement les IDE.Selon le directeur adjoint du Service municipal du Plan et de l'Investissement, Vu Duy Tuan, au cours des 9 premiers mois de 2023, Hanoï a attiré près de 2,6 milliards de dollars de capitaux d'IDE, continuant d’être en première place des localités du pays dans l’attrait des IDE Les pays ayant de nombreux importants projets d'investissement à Hanoï sont le Japon, la République de Corée, Singapour, des pays européens et les États-Unis, se concentrant sur des domaines suivant : l'immobilier, l'industrie de transformation, la fabrication, la construction et les services, le divertissement, l'hébergement, l'alimentation, la santé et l'éducation.Selon le président du Comité populaire municipal, Tran Sy Thanh, Hanoi est en train de réajuster la Loi sur la capitale, avec deux directeurs sur ses orientations de développement jusqu'en 2045 avec une vision jusqu'en 2065.