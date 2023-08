Dans les rues piétonnes à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le développement de l'économie nocturne est l'une des activités clés auxquelles la ville de Hanoï accorde une attention particulière. Le Département du Tourisme de Hanoï élabore un plan pour organiser une série d'activités visant à développer les produits touristiques nocturnes de Hanoï afin d'attirer de plus en plus de visiteurs.

Cette information a été donnée par le Département du Tourisme de Hanoï lors d’une réunion de consultation d'experts sur l'organisation d'activités visant à développer les produits touristiques nocturnes de Hanoï, qui s'est tenue le 2 août.

Hanoï est une localité construisant avec succès des produits de tourisme nocturne, par exemple les activités nocturnes dans les rues piétonnes, les visites nocturnes dans la Maison centrale de Hoa Lo, les visites nocturnes dans la citadelle impériale de Thang Long, la tournée au Musée de la Littérature...



Les visites nocturnes ont apporté de nombreuses expériences aux visiteurs, créant une caractéristique unique du tourisme de Hanoï. Cependant, afin de développer des produits de tourisme nocturne professionnels, créer une force motrice pour le développement de l'économie nocturne, Hanoï a besoin de stratégies plus méthodiques. La construction d'une chaîne d'activités pour développer des produits de tourisme nocturne doit être calculée, systématiquement et clairement planifiée.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a publié un projet sur certains modèles de développement de produits touristiques nocturnes. C’est la base pour Hanoï de construire son propre produit.



La directrice du Département municipal du Tourisme, Dang Huong Giang, a déclaré : « Le Département municipal du Tourisme devra organiser un séminaire pour développer des produits touristiques nocturnes de Hanoï, lancera le produit intitulé "Nuit de Hanoï - Le point de contact des émotions » et un concours d'évaluation en ligne "La nuit Hanoï vous souhaite la bienvenue".



D'ici la fin de l'année, Hanoï construira des produits de visites nocturnes plus exceptionnels. Lorsque les produits du tourisme nocturne seront développés de manière professionnelle et efficace, Hanoï aura plus d'opportunités pour attirer les touristes. -VNA