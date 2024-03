Hanoi (VNA) - La capitale Hanoï occupe la 96ème place, seule représentante au Vietnam mentionnée dans le classement des 100 meilleures villes du monde 2024 récemment annoncé par World's Best Cities.

Hanoï dans le top 100 des meilleures villes du monde. Photo : VNA

Les experts estiment que Hanoï n'est certes pas aussi grande ni aussi animée que Hô Chi Minh-Ville, mais elle possède de nombreuses attractions, des marchés animés pour faire du shopping et une vie nocturne animée.

Le Vietnam est très bien noté dans la catégorie « Habitabilité » (61ème) et son économie a prouvé sa résilience face aux défis de l'économie mondiale. La croissance économique du Vietnam devrait atteindre 4,7% au second semestre. Le marché hôtelier de Hanoï devrait exploser avec 60 nouveaux projets totalisant plus de 11.000 chambres. Parmi eux, plus de 60 % sont des hôtels 5 étoiles.

World's Best Cities est un classement annuel depuis 2015 de Resonance Consultancy, agence de conseil en développement de destinations économiques et urbaines. L'étude a évalué de manière exhaustive plus de 270 grandes villes comptant une population de plus d'un million d'habitants. Le classement s’appuie sur trois critères que sont la qualité de vie, le charme et la prospérité.- VNA