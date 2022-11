Vientiane (VNA) – Les travaux ont commencé samedi 5 novembre pour construire le nouveau siège du Département de la justice et du Parquet populaire de la capitale Vientiane, au Laos.

Le président du Comité populaire de Hanoi, Trân Sy Thanh, et le maire de la capitale Vientiane, Athsaphangthong Siphandone, lors de la cérémonie de mise en chantier du projet. Photo: VNA

Cet ouvrage qui sera construit en 12 mois pour un coût total de 3 millions de dollars, est un don du Comité municipal du Parti, des autorités et du peuple de la ville de Hanoi à Vientiane.Couvrant une superficie totale de 2,5 ha, le projet comprend deux bâtiments à trois étages et une salle à un étage, ainsi que des installations auxiliaires et un système d’infrastructures techniques.Le vice-secrétaire du Comité du Parti de la ville de Hanoi et président du Comité populaire de Hanoi, Trân Sy Thanh, s’est engagé à diriger les agences concernées pour assurer l’avancement du projet.Le responsable de Hanoi est en visite de travail de deux jours au Laos à partir du 4 novembre, au cours duquel il a également assisté samedi 5 novembre à un symposium sur l’investissement, le commerce et le tourisme entre Hanoi et Vientiane.Cet événement fait suite à une conférence sur l’investissement, la promotion du commerce et du tourisme entre Hanoi et Vientiane et à une exposition de marchandises de Vientiane tenue en août à Hanoi. – VNA