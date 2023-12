Programme de compte à rebours sur la place de la Révolution d'Août. Photo: VNA Hanoï (VNA) - Pour saluer le Nouvel An 2024 , Hanoï organisera de nombreux programmes culturels et artistiques afin de créer une atmosphère joyeuse.

Le point d’orgue sera le compte à rebours "Bienvenue au Nouvel An 2024" qui aura lieu à partir de 19h le 31 décembre, sur la place Dong Kinh Nghia Thuc, dans l'espace piétonnier autour du lac Hoan Kiem (Epée restituée), au cœur de Hanoï.

Un autre programme de compte à rebours, intitulé « Heineken Countdown Party 2024 », aura lieu à partir de 19h30 le 31 décembre, sur la place de la Révolution d'Août, dans l’arrondissement de Hoan Kiem.

De nombreuses activités artistiques seront également organisées dans les arrondissements de Tay Ho, Nam Tu Liem et dans les districts de Ba Vi, Thach That, My Duc, Soc Son, Thanh Tri, Phu Xuyen. -VNA