Cérémonie d'inauguration de l'autopont au carrefour Chua Bôc – Pham Ngoc Thach, arrondissement de Dông Da à Hanoi. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - L'autopont au carrefour Chua Bôc – Pham Ngoc Thach, arrondissement de Dông Da à Hanoi, a été officiellement ouvert au trafic vendredi matin 30 juin mai, après 18 mois de construction.

Représentant un investissement total de 147 milliards de dôngs (plus de 6,5 millions de dollars), cet ouvrage en forme de C fait 318 m de longueur pour 9 m de largeur et comprend deux voies de circulation.

L'autopont en forme de C au carrefour Chua Bôc – Pham Ngoc Thach. Photo: VNA



Présent à la cérémonie, le vice-président du Comité populaire de Hanoi, Duong Duc Tuân, a déclaré qu’il s’agissait d’un des principaux ouvrages de circulation de la ville de Hanoï sur la période 2016-2020 selon la Résolution N°8 du Conseil populaire de la ville et du Programme 03 du Comité populaire municipal pour la période 2021 - 2025.

Cet autopont contribuera à résoudre les emboutaillage au carrefour Chua Bôc – Pham Ngoc Thach et les problèmes urgents de transport urbain, formant le système d'infrastructure de transport de la ville. -VNA