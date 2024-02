En 2024, tout le pays vise à achever 130.000 logements sociaux pour mettre en œuvre efficacement le projet "Investissement et construction d'au moins 1 million de logements sociaux aux personnes à revenu modeste et aux travailleurs des zones industrielles pour la période 2021-2030", selon le ministère de la Construction.

De nombreux talents technologiques sont retournés au Vietnam après avoir étudié à l'étranger, contribuant ainsi à alimenter non seulement les chaînes d'approvisionnement nationales en électronique, mais également l'économie numérique en croissance rapide.

Le ministère de la Construction travaille avec la Banque d'État pour élaborer un rapport sur les résultats de la mise en œuvre du projet « Investissement pour construire au moins 1 million de logements sociaux pour les personnes à bas revenu et ouvriers des parcs industriels sur la période 2021-2030 ».

Le Vietnam a pour objectif d'envoyer 125.000 travailleurs à l’étranger sous contrat en 2024, en se concentrant sur les principaux marchés traditionnels tels que le Japon, Taïwan (Chine) et la République de Corée.

Victime de la guerre et de nombreux bombardements causant souffrances et pertes, la région d'U Minh Thuong, terre désolée au sortir de la guerre été fortement réanimée grâce à la volonté collective du Parti, du gouvernement, de l'armée et de son peuple.