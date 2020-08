Hanoi (VNA) – Selon le Service du tourisme de Hanoi, la ville a attiré en juillet près d’1,2 million de visiteurs, soit une hausse de 51,2% par rapport au mois précédent.

Les touristes étrangers dans le Vieux quartier de Hanoi, en février. Photo : VNA

Le nombre de visiteurs étrangers est estimé à 16.600 personnes, soit plus de 26,9% qu’en juin, essentiellement les diplomates et les travailleurs étrangers. Le nombre de visiteurs nationaux s’est élevé à 1,18 million de personnes, soit une hausse de 51,6% par rapport au mois précédent. La recette des activités touristiques a atteint 3.475 milliards de dôngs, soit une hausse de 50,2 % par rapport au mois de juin.



Depuis le début de l’année, la ville a accueilli près de 6,13 millions de voyageurs, soit une baisse de 63,3% en glissement annuel. Plus précisément, on compte environ un million d’étrangers et 5,13 millions de Vietnamiens. Le chiffre d’affaires total du secteur touristique a atteint, en sept mois, 22.426 milliards de dôngs.



En août, le Service municipal du tourisme continue de mettre les technologies de l’information au service de la gestion étatique du tourisme et demande aux entreprises et particuliers de respecter strictement les règles de prévention et lutte contre l’épidémie de COVID-19. Il pourra en outre estimer les impacts de la pandémie sur le tourisme à Hanoï pour mois d’août. – CVN/VNA