Les jeunes Vietnamiens d'outre-mer participant au Camp d’été du Vietnam 2023 ont eu l'occasion de visiter le Musée Hoang Sa dans la ville de Da Nang, qui les aidés à acquérir plus de connaissances sur les mers et les îles du pays, et ainsi à renforcer leur amour de la Patrie et leur volonté de protéger la souveraineté du Vietnam.