Cérémonie visant à reconnaître et récompenser les Cérémonie visant à reconnaître et récompenser les élèves et étudiants exceptionnels de la ville de Hai Phong en 2022.

Hai Phong (VNA) - Une cérémonie sera organisée au monument en l'honneur de l'Homme de culture Trang Trinh Nguyen Binh Khiem dans le village de Trung Am, commune de Ly Hoc, district de Vinh Bao, le 18 novembre à 20h00, afin de reconnaître et récompenser les élèves et étudiants exceptionnels de la ville de Hai Phong.



Avant cela, des cérémonies d'offrande d'encens auront lieu dans l’après-midi du 18 novembre au monument de la générale Le Chan, au Mémorial de Nguyen Duc Canh, devant la statue du Président Hô Chi Minh, au temple et au monument en l'honneur de l'Homme de culture Trang Trinh Nguyen Binh Khiem.



Parmi les personnes honorées figurent les lauréats des concours internationaux et régionaux des matières d’enseignement et du Salon international des sciences et de l'ingénierie Regeneron (ISEF) de l'année scolaire 2022-2023, ainsi que les élèves locaux ayant remporté des premier, deuxième et troisième prix des concours nationaux des meilleurs élèves…



Il s'agit d'une activité annuelle visant à encourager fortement le mouvement d'études et de formation parmi les élèves et étudiants de Hai Phong. Chaque élève ou étudiant recevra un satisfecit de la ville ainsi qu'une prime de 10 millions de dongs. -VNA