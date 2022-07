Hai Phong (VNA) – À plus de 100 km de la capitale Hanoi au Nord-Est du Vietnam, nous pouvons découvrir la belle ville portuaire de Hai Phong. Comme Hanoi et Hô Chi Minh-Ville, l’architecture française est très présente à Hai Phong.

Le musée de Hai Phong. Photo : NDEL



Bien qu’étant l’une des cinq plus grandes villes du Vietnam, Hai Phong n’est pas aussi animée que Hanoi et Hô Chi Minh-Ville. Hai Phong garde toujours la sérénité d’une ville portuaire.L’architecture de la ville est un mélange harmonieux des cultures asiatique et européenne.À côté des centres commerciaux massifs, Hai Phong conserve aujourd’hui les anciennes œuvres architecturales construites par les Français. Ces œuvres sont non seulement d’une grande importance culturelle et historique, mais font aussi la fierté des habitants.Visitons les constructions françaises typiques de la ville de Hai Phong !• Le Grand ThéâtreSitué au centre-ville, Le Grand Théâtre est le symbole de Hai Phong que tous les touristes doivent visiter.Dans l’histoire de la période coloniale française, les Français n’ont construit de grands théâtres que dans les trois villes les plus fréquentées : Saigon, Hanoï et Hai Phong.Jusqu’à présent, le Grand Théâtre est toujours le lieu où se passent les événements importants et les programmes culturels et artistiques de la ville.• Le musée de Hai PhongC’était le bâtiment de la banque franco-chinoise pendant la période coloniale française, Le musée de Hai Phong a été officiellement inauguré en 1959. C’est un style architectural gothique européen.Situé au 66 Diên Biên Phu, le musée de Hai Phong est un lieu d’exposition et de conservation de près de 20 000 reliques anciennes et de milliers de documents et films historiques.• La poste de Hai Phong