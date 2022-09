Un coins de la ville de Hai Phong. Photo : VNA

Hai Phong (VNA) - Valorisant les atouts de la plus grande ville portuaire du Nord, le Comité du Parti de la ville de Hai Phong détermine qu'au cours de la période 2021-2026, la ville se concentrera sur trois piliers économiques : l'industrie de haute technologie, la logistique portuaire, le tourisme et le commerce.

Avec une position géographique particulière, Hai Phong est toujours une ville à la tête dans l'intégration.

Dans la période actuelle, la ville portuaire veut devenir une ville phare du pays, une ville typique d'Asie.

Selon le professeur agrégé, le Dr Bui Tat Thang, ancien directeur de l'Institut de stratégie de développement, chef de projet de la planification de la ville de Hai Phong pour la période 2021-2030 et la vision 2050, grâce aux caractéristiques géographiques exceptionnelles, Hai Phong a été choisie comme destination de construction d'un port maritime. La réalité montre qu’elle est devenue la plus grande ville portuaire du Nord.

Depuis la période coloniale française, Hai Phong a été choisie comme lieu de construction d'une ville côtière avec un port maritime, une voie ferrée, un aéroport, une centrale électrique, une cimenterie, un chantier naval.

Selon Pham Hong Minh, président du Conseil d'administration de la Compagnie par actions du port de Hai Phong, créé en 1874, le port occupe une position importante dans la garantie de la sécurité nationale et est la porte d'entrée de la mer du Nord

Hai Phong compte 52 ports, dont le terminal international à conteneurs de Hai Phong dans la zone du quai de Lach Huyen, premier port moderne en eau profonde du Nord.

Mis en service le 13 mai 2018, figurant dans le top 20 des plus grands ports en eau profonde au monde, ce port est capable de recevoir de grands porte-conteneurs de 12.000 EVP d’un tonnage de 132.900 DWT pour transporter des marchandises vers l'Amérique, l'Europe, au lieu de devoir transborder par un autre port comme auparavant.

Ceci contribue à réduire le temps de transport, les coûts d'expédition, les coûts logistiques pour les entreprises, à accroître la compétitivité des marchandises du Vietnam et à créer une force motrice pour le développement des ports en eau profonde et des activités logistiques dans le Nord.

Doan Tuan Hai, président du Conseil des membres de la Sarl de terminal à conteneurs international de Tan Cang Hai Phong, a déclaré qu’à côté du port en eau profonde, l'aéroport international de Cat Bi et l'autoroute Hanoi-Hai Phong contribuent à perfectionner les infrastructures favorisant des échanges commerciaux entre Hai Phong avec les autres provinces et villes du pays, et le monde.

Ce système d'infrastructures de transport contribue également à favoriser l'import-export, à attirer les investissements, notamment les investissements directs étrangers (IDE), à créer une force motrice pour le décollage de la ville portuaire et à favoriser le développement socio-économique des provinces du Nord.

Ces cinq dernières années, Hai Phong a continuellement été la première localité du pays en termes d'attraction d’IDE. En 2021, Hai Phong a attiré un capital total de 5,5 milliards de dollars.

Selon Le Trung Kien, chef du Comité de gestion de la zone économique de Hai Phong (HEZA), jusqu'à présent, Hai Phong a attiré plus de 870 projets d'investissement étrangers de 42 pays et territoires, avec un capital total accumulé d'environ 24 milliards de dollars des grands groupes mondiaux tels que LG (République de Corée) avec 7 projets dans le parc industriel de Trang Due représentant un capital d'investissement total de 7,24 milliards de dollars, soit 37,13 % du total des investissements IDE dans la ville.

A côté d’attrait des IDE, le tourisme est également un important "ambassadeur" promouvant l’image de cette ville portuaire dans le monde. Les visiteurs internationaux sont de plus en plus nombreux.

Hai Phong a également invité de grands investisseurs dans le développement touristique tels que Vingroup, Sungroup, Flamingo, Glixemco... à investire dans le secteur du tourisme.

Parallèlement au développement économique, la physionomie urbaine de Hai Phong fait peau neuve. Des zones rurales aux zones urbaines, les infrastructures de transport se sont fortement développées. -VNA