Cat Ba est une destination prisée par de nombreux touristes. Photo: VNA



Hai Phong (VNA) - Le secteur touristique de la ville portuaire de Hai Phong (Nord) s'est fixé pour objectif à accueillir 9,1 millions de touristes dont un million d'étrangers en 2024.

Concrètement, la ville se concentrera sur l'amélioration de la qualité des produits du tourisme sportif (notamment le golf), du tourisme MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Events), le développement des produits du tourisme de croisière et du tourisme associé à la préservation des valeurs culturelles, culinaires et architecturales urbaines.



De plus, le Département du Tourisme de Hai Phong continuera de renforcer la communication sur les plateformes numériques pour améliorer la valeur de la marque du tourisme insulaire associé au patrimoine naturel mondial du site de la baie d'Ha Long - archipel de Cat Ba. Hai Phong participera activement à des foires et à des programmes de promotion de l'investissement dans certains marchés clés pour aider les entreprises à élargir leurs marchés et à trouver des opportunités de coopération et d'investissement.



Selon le Département municipal du Tourisme, en 2023, la ville a dénombré 7,9 millions de touristes, soit une augmentation de 12,85% par rapport à la même période de 2022. -VNA