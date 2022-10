Au port de Hai Phong. Photo: VNA



Hai Phong VNA) - La ville de Hai Phong est déterminée à devenir un pôle économique majeur de la région économique clé du nord en élargissant la coopération interprovinciale et la coordination avec d'autres localités dans la formation de projets conformes à la planification du développement sectoriel et territorial.



La ville portuaire joue non seulement le rôle de centre économique dans le delta du fleuve Rouge et la région côtière du nord, mais aussi une porte d'entrée sur le monde.

Bénéficiant d'un long littoral et d'un port en eau profonde pouvant accueillir des navires d'un tonnage allant jusqu'à 12.000 EVP (132.000 tonnes), Hai Phong devient un point de connexion aux principales routes maritimes internationales via des ports tels que Singapour, Hong Kong et Shanghai (Chine).

Une voie de transport directe reliant Hai Phong aux marchés européens et américains est également en cours de formation. Grâce à d'importants investissements pour développer et moderniser d'importantes infrastructures dans la région, en particulier l'autoroute Hanoi - Hai Phong, les avantages de Hai Phong ont été pleinement exploités.

Selon le directeur du Service municipal du plan et de l'investissement, Nguyen Hoang Long, la ville doit disposer de mécanismes et de politiques spécifiques pour éliminer les difficultés et les obstacles, et se coordonner étroitement avec les localités du delta du fleuve Rouge pour effectuer des tâches et de solutions clés.

Une attention particulière devrait être accordée à la promotion du développement des ports maritimes et de l'industrie de la logistique, afin de transformer Hai Phong en un centre connecté aux marchés nationaux et étrangers où la valeur ajoutée est produite, au lieu d'être simplement un centre de transbordement de marchandises; et les investissements devraient être priorisés dans les énergies renouvelables et les nouveaux secteurs économiques marins, a déclaré Long.

Un coin de la ville de Hai Phong. Photo : VNA

Des modèles de centre de distribution régional (RDC) devraient être expérimentés à Hai Phong pour promouvoir l'exportation de marchandises dans la région, a-t-il noté.

Les localités régionales devraient renforcer leur coopération pour attirer les investissements dans les parcs économiques et industriels de la région, notamment la zone économique de Dinh Vu-Cat Hai à Hai Phong et la zone économique côtière de Quang Yen dans la province voisine de Quang Ninh, élargissant ainsi l'espace de développement, a-t-il poursuivi.

Les autorités municipales ont activement élaboré un plan de coopération avec Hanoï et d'autres localités du pays, en particulier celles de la région économique clé du nord, pour développer les secteurs industriel, agricole et des services.

Par ailleurs, Hai Phong s'est également coordonné avec les localités au sein des "Deux Corridors, Une Ceinture" (TCOB) pour développer un programme de coopération spécifique afin de mettre en œuvre efficacement des programmes de coopération entre le Vietnam et la Chine. -VNA