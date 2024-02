Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a exhorté le ministère de l'Agriculture et du Développement rural (MARD), les ministères, les agences et les localités à empêcher les bateaux de pêche d'empiéter sur les eaux étrangères et à prendre des mesures strictes contre les pêches illégales et non déclarées et les activités de pêche non réglementées (INN).