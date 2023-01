Hai Phong (VNA) – En 2022, la ville de Hai Phong a attiré près de 2,5 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) avec 48 nouveaux projets et 37 majorant leurs capitaux.

Hai Phong est une destination d’investissement attrayante pour les entreprises étrangères. Photo : VNA



Des infrastructures modernes, un environnement d’investissement et d’affaires favorable contribuent à drainer plus d’investisseurs vietnamiens et étrangers à Hai Phong (Nord).



Cette ville portuaire dispose également d’un bon réseau d’écoles, d’hôpitaux, d’hôtels, de terrains de golf, de centres de villégiature et de restaurants répondant aux besoins des investisseurs et de leurs familles.

Depuis janvier, les autorités municipales ont octroyé la licence à 56 projets d’un montant de 787,76 millions de dollars, dont 679,19 millions pour des projets implantés dans ses zones industrielles et économiques. Dans le même temps, 29 projets opérationnels ont relevé leur investissement initial pour un total de plus de 456,4 millions de dollars.

Choix des investisseurs

”Hai Phong s’engage à soutenir au maximum les investisseurs, entreprises et partenaires désirant s’implanter sur son sol, notamment dans les industries manufacturière et électronique, la logistique, les infrastructures, l’urbanisme”, a déclaré le président du Comité populaire municipal, Nguyên Van Tùng.

“Notre localité souhaite renforcer sa coopération dans le développement de villes intelligentes, l’éducation, la santé, la formation des ressources humaines, l’emploi… pour devenir une des villes industrielles modernes, intelligentes et durables d’Asie du Sud-Est en 2030”, a-t-il indiqué.

Parmi les investisseurs étrangers, la République de Corée est le premier pays en termes de nombre de projets et d’IDE avec plus de 170 projets d’un capital social total d’environ 10 milliards de dollars, représentant environ 41% des IDE dans la ville.

Dans ses parcs industriels et économiques, il existe 102 projets d’investissement sud-coréens, d’un capital d’investissement total de 8,53 milliards de dollars, représentant 88,4% du total des investissements sud-coréens à Hai Phong.

Les investisseurs japonais sont aussi séduits par cette ville portuaire. Lors des sessions de promotion des investissements et de mise en œuvre des projets d’IDE, les représentants d’entreprises ont déclaré que Hai Phong était actuellement une ville ayant une position privilégiée dans le Nord.

Keisuke Koshijima, directeur et vice-président exécutif du groupe japonais Kajima, a souligné que grâce aux investissements massifs dans le développement de ses infrastructures, la ville était devenue maiillon important dans la chaîne logistique mondiale, avec notamment l’aéroport international de Cat Bi, le port international en eau profonde de Lach Huyên et l’autoroute Hanoi - Hai Phong. La ville attire de nombreux fabricants d’envergure, en tête desquels LG et Pegatron. – CVN/VNA