Hai Phong (VNA) - Selon les données socio-économiques 2022 annoncées par l’Office de statistique de Hai Phong lors d'une conférence de presse fin décembre, la ville portuaire a connu une augmentation de son produit intérieur brut (GRDP) de 12,32%, se classant au 8e rang dans le pays et au 2e dans le delta du fleuve Rouge.

Un noeud de communication dans le district d'An Duong, de la ville de Hai Phong.

Selon le directeur de l’Office de statistiques de Hai Phong, Lê Gia Phong, avec cette croissance du GRDP, l'économie de la ville de Hai Phong (Nord) connaît une augmentation de 1,5 fois le taux de croissance moyen de l'ensemble du pays et est dans le top des localités à forte croissance.

De nombreux indicateurs économiques clés de la ville portuaire ont augmenté : la production industrielle ; le volume de marchandises passant par les ports ; les recettes publiques, l’attrait des investissements directs étrangers ; le nombre de nouvelles entreprises. Le tourisme et le secteur des services en général se sont redressés...



En particulier, le secteur de l'industrie-construction a augmenté de 15,56% par rapport à la même période l'an dernier, contribuant pour 8,39 points à la croissance globale. Le secteur de l'industrie a augmenté de 16,3% au cours de la même période, contribuant à hauteur de 7,96 points; l'industrie de la construction a augmenté de 8,4% représentant 0,43 point de pourcentage de la croissance globale.



L'industrie de la transformation et de la fabrication a augmenté de 15,6%, contribuant à hauteur de 14,87 points de pourcentage soit la contribution la plus élevée ; l'approvisionnement en eau, les déchets et le traitement des eaux usées ont augmenté de 7,35%, contribuant pour 0,07 point de pourcentage à la croissance globale...



La production de certains produits industriels majeurs a fortement augmenté par rapport à la même période l'an dernier, tels que : la télévision (66,87%) ; l’électroaimant (63,02%) ; les circuits électroniques intégrés (38,86%) ; les motos (51,3%) ; le béton frais (84,13%)…



Le secteur des services a également enregistré une augmentation de 9,06% par rapport à la même période en 2021, contribuant pour 3,32 points de pourcentage à la croissance globale.



La structure économique va évoluer dans le sens de l'industrialisation et de la modernisation. Le secteur agricole, sylvicole et la pêche représente 3,61%, l'industrie-construction représente 53,68% et le commerce-service 36,98%... -CVN/VNA