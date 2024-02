Le président du Comité populaire de la province de Hai Duong, Trieu The Hung, rend visite aux travailleurs de Best Pacific Vietnam Co. Ltd. (Photo : baohaiduong.vn)

Hai Duong, 19 février (VNA) - Le président du Comité populaire de la province de Hai Duong (Nord), Trieu The Hung, a visité le 19 février, des entreprises à capitaux étrangers en opération dans la localité, notamment Best Pacific Vietnam Co. Ltd. et Doosan Electro – Material Vietnam Co. .Ltd.Trieu The Hung a félicité leurs résultats d’affaires l'année dernière et a souhaité la poursuite de leurs efforts pour améliorer les revenus des travailleurs et leur qualité de vie globale.Il a proposé que les entreprises continuent de collaborer avec les autorités locales dans la formation des ressources humaines, en mettant particulièrement l'accent sur la formation d'une main-d'œuvre hautement qualifiée issue de la communauté locale, renforçant ainsi le lien entre les travailleurs et leurs entreprises.Le développement des activités commerciales doit aller de pair avec l'amélioration de l'environnement de travail, la réduction des risques professionnels et la protection de la santé des travailleurs, le tout visant à favoriser une main-d'œuvre plus saine et plus productive, a-t-il déclaré.Les services, agences et localités ont également été chargés de rester prêts à soutenir les entreprises en cas de besoin.- VNA