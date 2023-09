Photo : VOV



Hanoï (VNA) - Le 16 septembre dernier, le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO a officiellement inscrit la baie d’Halong et l’archipel de Cat Bà au patrimoine naturel mondial. Cette consécration ouvre de nouvelles perspectives pour le développement économique et touristique, tout en renforçant la nécessité de préserver ce site d'importance partagé par deux localités.



Située dans le nord-est du Vietnam, la baie d’Halong appartient à la province de Quang Ninh, tandis que l’archipel de Cat Bà est rattaché à la ville de Haiphong. La zone classée au patrimoine mondial englobe un noyau de 65.650 hectares et une zone tampon de plus de 34.000 hectares, formant ainsi un ensemble d'une valeur exceptionnelle.



La reconnaissance de l’UNESCO a suscité une immense joie au sein de la population locale.

"Par le passé, la baie d’Halong a déjà été classée deux fois par l’UNESCO, et cette fois-ci, c’est Cat Bà qui a reçu cet honneur. Nous sommes très heureux et profiterons de cette aubaine pour développer le tourisme", déclare Nguyên Thi Tuyêt, une habitante de la ville de Halong.

"L’inscription de la baie d’Halong et de l’archipel de Cat Bà au patrimoine mondial leur donne plus de visibilité auprès des touristes internationaux et nous offre davantage d’opportunités pour préserver la nature et la biodiversité de cette zone", affirme de son côté Nguyên Van Thang, un habitant de Haiphong.

Avec plus de 1.130 îles et îlots calcaires de formes diverses, recouverts d'un luxuriant tapis végétal sur une mer de jade, la baie d’Halong et l’archipel de Cat Bà offrent un paysage majestueux et unique. Ce lieu est également considéré comme un musée géologique, conservant des traces des changements majeurs de la Terre. En effet, parmi ses multiples couches sédimentaires, certaines ont plus d'un milliard d'années.

Située au croisement de la forêt et de la mer, la zone dispose de sept écosystèmes marins tropicaux et subtropicaux. Elle est la terre d'élection de plus de 4.900 espèces végétales et animales terrestres et marines. Parmi celles-ci, 198 espèces figurent sur la Liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, et 51 sont des espèces endémiques. On retient notamment le langur de Cat Bà (Trachypithecus poliocephalus), qui n'existe que sur cet archipel et dont la population se limite à une soixantaine d'individus.

En 1994, la baie d’Halong a été pour la première fois inscrite sur la liste du patrimoine mondial en raison de son magnifique paysage. En 2000, elle reçoit une deuxième reconnaissance de l’UNESCO pour ses valeurs géologiques et morphologiques. Le 16 septembre 2023, le Comité du patrimoine mondial a officiellement entériné l’élargissement des limites de la zone patrimoniale de la baie d’Halong, incluant désormais l'archipel de Cat Bà.

Photo : VNA



Pour les autorités du district de Cat Hai, qui gère l’archipel de Cat Bà, l'honneur s'accompagne de responsabilités, comme l'indique Pham Tri Tuyên, chef du bureau Culture, Sport, Information et Tourisme du district.

«La préservation du patrimoine est un devoir absolu pour les autorités et la population de Cat Hai, d’autant plus qu’elle représente une condition indispensable au développement durable du tourisme local», explique-t-il.

La ville de Haiphong et la province de Quang Ninh sont en train d’élaborer un plan de développement durable pour la zone patrimoniale et une réglementation sur la gestion coordonnée des sites touristiques situés dans la baie de Lan Ha, au sein de l’archipel de Cat Bà, ainsi que dans la baie d’Halong. Les professionnels du tourisme et les populations locales sont également à pied d’œuvre, comme l’assure Nguyên Thê Huê, président de l’Association des professionnels du tourisme de Quang Ninh.

"Nous souhaitons créer un espace touristique commun entre la province de Quang Ninh et la ville de Haiphong. Il est nécessaire que les dirigeants et les professionnels du tourisme discutent ensemble de la gestion de la zone patrimoniale et prennent des initiatives pour créer de nouveaux produits susceptibles d’attirer encore plus de touristes vers Halong et Cat Bà. En ce qui concerne notre association, nous encourageons nos membres à agir pour protéger ce joyau du patrimoine naturel mondial", déclare-t-il.

En effet, après les honneurs de l’UNESCO, le plus important est maintenant de trouver l’équilibre entre la sauvegarde de la baie d’Halong et de l’archipel de Cat Bà, la protection de l’environnement et l’exploitation touristique de cette merveille du monde. - VOV/VNA