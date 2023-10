Ouverture de la conférence 2023 de l'EROPA. Photo: VNA Hanoï (VNA) – La conférence 2023 de l'Organisation régionale de l'Est pour l’administration publique (EROPA-Eastern Regional Organization for Public Administration) s’est ouverte le matin du 17 octobre à Hanoï.





Ministre vietnamienne de l'Intérieur, Pham Thi Thanh Tra. Photo: VNA Avec pour thème « Le rôle de la gouvernance publique dans la reprise et le développement socio-économiques vers les objectifs de développement durable », la conférence a réuni des responsables du ministère vietnamien de l'Intérieur, des représentants de membres de l'EROPA, le secrétaire général de l'EROPA et environ 500 délégués.Dans son discours d'ouverture, la ministre vietnamienne de l'Intérieur, Pham Thi Thanh Tra, a déclaré que le Vietnam et plusieurs autres pays étaient confrontés à de nombreux défis dans la période post-pandémie, avec des impacts directs sur la croissance et le développement durable. Dans ce contexte, la gouvernance publique devrait être capable de gérer les crises et de créer un modèle de gouvernance nationale efficace.La ministre Pham Thi Thanh Tra a ensuite souligné les efforts du Vietnam pour promouvoir la reprise et le développement durable, avec une croissance impressionnante de 8,02% en 2022. Il convient de noter que cette croissance était due partiellement aux contributions de l’administration publique, selon elle.L'expérience vietnamienne montre que pour promouvoir le développement durable, la fonction publique du pays doit être véritablement un moteur de développement, a estimé Pham Thi Thanh Tra, avant de souhaiter que la conférence de l’ EROPA permette de trouver des solutions révolutionnaires dans la réforme de la fonction publique pour promouvoir le développement durable.



De son côté, le secrétaire général de l'EROPA, Alex Brillantes Jr., a déclaré que la conférence 2023 de l’EROPA visait à promouvoir la gouvernance publique pour accélérer la reprise socio-économique et garantir la réalisation des objectifs de développement durable.



Les organisateurs ont reçu près de 150 travaux de recherche et articles liés à la reprise et au développement socio-économiques, à la réforme de l'administration publique... L'occasion pour les membres de l’EROPA d'enrichir leurs connaissances et de s’orienter vers le développement inclusif, selon Alex Brillantes Jr. -VNA