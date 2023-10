Dr. Alex Brillantes Jr, secrétaire général de l' EROPA prend la parole. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La conférence 2023 de l'Organisation régionale de l'Est pour l'administration publique (EROPA-Eastern Regional Organization for Public Administration) a accompli avec succès le 19 octobre tous les contenus du programme de travail, après 3 jours de travail.

Le professeur agréé et docteur Trieu Van Cuong, vice-ministre de l'Intérieur, a déclaré que la conférence avait attiré la participation de 150 scientifiques venant de différents pays. Les interventions des érudits ont mis en évidence la nécessité de politiques novatrices pour soutenir la reprise et le développement économique, selon lui.

La conférence a analysé et clarifié les problèmes concrets de la gouvernance publique visant à promouvoir la reprise et le développement socio-économique associés à chaque pays, démontrant le le rôle de l'appareil gouvernemental au niveau central et locale face aux exigences du développement durable.

Les scientifiques ont proposé de nombreuses solutions différentes, en mettant particulièrement l'accent sur la nécessité d'améliorer la qualité des ressources humaines de la gouvernance publique.

Le professeur agréé et docteur Trieu Van Cuong, vice-ministre de l'Intérieur, prend la parole. Photo: VNA

Selon le vice-ministre de l'Intérieur, l'EROPA est toujours une adresse fiable et une passerelle permettant aux pays membres d'échanger, de partager et d'accéder en temps opportun à des informations utiles et concrètes pour le processus de modernisation de la gouvernance publique.

La conférence a contribué à renforcer davantage les activités de coopération et de partenariat en matière de gouvernance publique entre les pays de la région, en vue de promouvoir le développement durable, a-t-il ajouté. -VNA