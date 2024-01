Conférence du Comité national de sécurité de l'aviation civile. Photo: VNA Conférence du Comité national de sécurité de l'aviation civile. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang, président du Comité national de sécurité de l'aviation civile, a présidé le 12 janvier à Hanoï une conférence nationale en ligne, pour faire le bilan du travail du Comité en 2023 et définir ses tâches en 2024.

Selon le rapport, en 2023, les ministères, secteurs, localités et unités ont sérieusement mis en œuvre le plan de travail et obtenu de nombreux résultats. Les activités de base du transport aérien ont répondu aux besoins des passagers; la sûreté et la sécurité aériennes ont été garanties; la qualité du service est améliorée. Le marché total du transport aérien en 2023 a atteint environ 74 millions de passagers, soit une augmentation de 34,5% par rapport à 2022.

Lors de la conférence, les participants ont discuté et analysé la garantie de la sécurité de l'aviation civile au cours de l'année écoulée, et en même temps, ont proposé des solutions pour résoudre des restrictions et difficultés, ainsi que des plans de traitement des éventuels incidents, tout en assurant la sécurité de l'aviation civile en 2024.

En conclusion de la conférence, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a hautement apprécié le travail accompli pour assurer la sécurité et la sûreté de l'aviation au cours de l'année dernière, et a souligné que la garantie absolue de la sécurité et de la sûreté de l'aviation était une tâche politique prioritaire.

Il a souligné la nécessité d'une formation et d'exercices réguliers, de l'application des technologies de l'information et de la transformation numérique dans l'industrie aéronautique pour garantir la sécurité et la sûreté du système d'exploitation aérienne.

Il a demandé aux ministères, secteurs et localités de mettre en œuvre de manière synchrone des mesures visant à assurer la sécurité et la sûreté de l'aviation. -VNA