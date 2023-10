Le Foyer Vietnam est le sponsor principal de l'événement annuel Ici Vietnam Festival à Paris. Photo : VNA

Le Foyer Vietnam garde l’âme de ses débuts et souhaite incarner un trait d’union entre la France et le Vietnam. Photo : VNA

Paris (VNA) – Le Foyer Vietnam a célébré le 28 octobre le 10e anniversaire de sa fondation avec la participation de représentants d'agences et organisations vietnamiennes ainsi que d'amis internationaux.Les invités ont eu l’opportunité de savourer des plats traditionnels et de profiter de représentations musicales interprétées par des artistes d’origine vietnamienne.Situé au 80 de la rue Monge, dans le 5e arrondissement de Paris, quartier historique pour la communauté vietnamienne, le Foyer Vietnam est avant tout un lieu de rencontres et d’échanges ouvert à la communauté vietnamienne, aux amis du Vietnam et à tous ceux qui veulent le découvrir. Son histoire remonte aux années 60 avec les premières générations d’étudiants vietnamiens, nombreux dans ce quartier et soucieux de garder un lien avec leur pays à travers la langue, la culture, la cuisine…Même si les locaux de l’association ont été totalement rénovés, le Foyer Vietnam garde l’âme de ses débuts et souhaite incarner un trait d’union entre la France et le Vietnam.Aujourd’hui, son objectif est de soutenir toutes les associations en lien avec le Vietnam et de faciliter leurs projets en proposant un site participatif pour mieux faire connaître leurs actions et créer des synergies. Dans ses locaux, le Foyer propose une cantine traditionnelle à petits prix où tout le monde peut se retrouver, un espace de travail prêté gratuitement, des cours de français pour les étudiants vietnamiens, des cours de cuisine, diverses activités et événements à destination de la communauté et de ses amis.Présent à la célébration, l'ambassadeur vietnamien en France Dinh Toan Thang a apprécié la participation du Foyer Vietnam aux activités de soutien au Vietnam. Selon lui, les contributions du Foyer Vietnam à la communauté vietnamienne de France au cours des dernières décennies ont été très significatives, contribuant à renforcer l'amitié entre le Vietnam et la France, et constituant une source d'inspiration pour tous ceux qui œuvrent pour la coopération entre les deux pays.-VNA