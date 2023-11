Les délégués participent au forum. Photo: VNA

Washington, D.C. (VNA) - Un forum sur la connectivité entre Nghe An et les États-Unis en matière d'investissement s'est tenu à Washington le 9 novembre (heure locale), dans le cadre de la visite de travail aux États-Unis d’une délégation de cette province du Centre.



L'événement a été organisé par la délégation de la province de Nghe An, en collaboration avec l'ambassade du Vietnam aux États-Unis et l'Asian American Chamber of Commerce (AACC).



L'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis Nguyen Quoc Dung a salué Nghe An pour avoir choisi les États-Unis comme partenaire pour attirer des investissements dans la période actuelle, juste après les visites de haut niveau entre les deux pays.



L'ambassade vietnamien continuerait à soutenir la localité en matière d'attraction des investisseurs américains sur son sol, a-t-il souligné.



Pour sa part, Cindy Shao, présidente de l'AACC, a déclaré que ce forum encouragerait le processus d'investissement et de coopération avec le Vietnam en général et Nghe An en particulier.



Le secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire de Nghe An, Nguyen Duc Trung, a donné un aperçu des atouts de sa province, avant d'affirmer son souhait d'attirer des investissements dans des domaines tels que l'industrie des semi-conducteurs, l'industrie manufacturière et la production de nouveaux matériaux, les nouvelles énergies…



A cette occasion, a eu lieu la cérémonie de signature d'un protocole d'accord de coopération entre le Comité de gestion de la zone économique du Sud-Est et l'AACC.



Le matin du même jour, la délégation de Nghe An a également eu des séances de travail avec des dirigeants de l'Association américaine de l'industrie des semi-conducteurs (SIA) et le Conseil d'affaires États-Unis-ASEAN (US-ABC). -VNA