Hanoi (VNA) – Une trentaine parmi les meilleures universités de Chine a participé aux Forum et Salon de l’éducation Vietnam-Chine 2018, organisés par l’Université des sciences sociales et humaines de Hanoï (USSH) et la société Global Education Services (GES Vietnam).

Au forum, les participants ont évalué la coopération entre les universités vietnamiennes et chinoises, et partagé des expériences en matière de développement de filiales universitaires à l’étranger. Ils ont également proposé des orientations pour concevoir des programmes de formation conjoints et renforcer la connectivité entre les universités des deux pays.

Le prof.-docteur Nguyên Van Kim, vice-recteur de l’USSH, a déclaré que les universités chinoises étaient des partenaires spéciaux et importants de son université. Il a souligné que de nombreux conférenciers de l’USSH avaient participé à des cours de formation en Chine et que son université avait formé de nombreux étudiants chinois, dont certains d’entre eux qui occupent des postes élevés au sein de l'Etat chinois.

Il a suggéré que l’USSH continue d’encourager la collaboration avec des partenaires chinois traditionnels dans des régions telles que le Yunnan, le Guangxi, Pékin et Shanghai, ainsi que de rechercher de nouveaux partenaires.

Le vice-recteur de l’USSH a également souligné la nécessité de renforcer la coopération bilatérale en matière de recherche scientifique, d’organisation de séminaires et d'activités d’échanges en faveur des étudiants et conférenciers.



À ce jour, l’USSH a signé des accords de coopération avec 45 universités chinoises et établi un centre d’études à l’Université des études étrangères de Pékin. Entre 2007 et 2018, l’USSH a formé 3.633 étudiants en filière courte, 108 licenciés, 298 agrégés et 77 docteurs chinois. - VNA