Des entreprises vietnamiennes et sud-coréennes discutent d'opportunités de coopération dans le cadre du Forum. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville et la province sud-coréenne de Chungbuk disposent de nombreux avantages complémentaires dans le développement de secteurs économiques appliquant le numérique et les technologies intelligentes pour répondre aux besoins du développement durable.



Tel est le constat des experts participant au Forum économique Hô Chi Minh-Ville - Chungbuk 2023 organisé par le Conseil provincial de Chungbuk à Hô Chi Minh-Ville, dans l'après-midi du 18 décembre.



L’événement a eu lieu en présence d’autorités des deux localités et d’une quarantaine d’entreprises.



Lors du forum, des experts en énergie verte et en biotechnologie de la province sud-coréenne de Chungbuk et des entreprises vietnamiennes ont discuté du potentiel de développement de ces domaines à l'avenir. Ils ont affirmé leur volonté de coopérer dans la formation des ressources humaines, le transfert de technologies, l'investissement et la commercialisation de projets de recherche et de produits au service de l'économie intelligente.-VNA