Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue prend la parole lors du Forum politique et juridique pour la promotion de la coopération économique, commerciale et d'investissement entre le Vietnam et l'Iran. Photo : VNA



Tehran (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue a assisté et pris la parole le 9 août (heure locale) au Forum politique et juridique pour la promotion de la coopération économique, commerciale et d'investissement entre le Vietnam et l'Iran.



Le forum a été organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam, l'ambassade du Vietnam en Iran et la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'agriculture d'Iran.



Le président de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'agriculture d'Iran, Hossein Selahvarzi, a déclaré que les deux pays avaient un grand potentiel de coopération économique et commerciale. Le marché vietnamien et le marché iranien sont complémentaires. Le gouvernement et l'Assemblée nationale des deux pays soutiennent la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Les deux parties doivent redoubler d'efforts pour trouver des solutions pour promouvoir cette coopération.



Le président de la Commission des mines et de l'industrie de l’Assemblée consultative islamique d’Iran, Talar Poshti, a estimé que l'Iran avait de nombreux programmes et plans pour promouvoir la coopération avec le Vietnam et encouragerait certainement la coopération économique, commerciale et d'investissement avec le pays.



Le président de la Commission économique de l'Assemblée consultative islamique d’Iran, Pour Ebrahimi, a souligné que le gouvernement et le peuple iraniens souhaitaient développer les relations économiques et commerciales avec le Vietnam.



S'exprimant lors du forum, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a précisé que le Vietnam et l'Iran étaient les deux économies totalement non compétitives mais elles se complétaient et se soutenaient. Le Vietnam apprécie hautement le potentiel scientifique et technologique et d’innovation de l'Iran. Les deux pays peuvent pleinement coopérer pour établir des relations économiques, commerciales et d'investissement à la mesure des très bonnes relations politiques et diplomatiques des deux pays.