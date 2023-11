Bangkok (VNA) - Le Forum des affaires Thaïlande - Vietnam - Laos - Cambodge - Myanmar 2023 a eu lieu du 17 au 19 novembre dans la province thaïlandaise d'Udon Thani, sous le parrainage de l'ambassade du Vietnam en Thaïlande.Le Forum a réuni des centaines d'entreprises vietnamiennes en Thaïlande , au Laos, au Cambodge et au Myanmar, environ 300 délégués représentant l’autorité d'Udon Thani, et des représentants de l'ambassade du Vietnam au Laos.S'exprimant lors du forum, l'ambassadeur Phan Chi Thanh a hautement apprécié les efforts de l'Association des hommes d'affaires thaïlandais-vietnamiens de toute la Thaïlande pour organiser cet événement destiné à renforcer la connexion entre les entreprises de ces cinq pays. C’est un succès des activités de promotion de l'investissement, du commerce et du tourisme en 2022 menées par les entreprises vietnamiennes en Thaïlande dans un certain nombre de localités vietnamiennes.C’est aussi un canal de connexion efficace permettant aux entreprises de concrétiser des opportunités de coopération, a-t-il ajouté.La Thaïlande est le plus grand partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN et le 9e investisseur du Vietnam. Le commerce bilatéral en 2022 a atteint 20,51 milliards de dollars et l'objectif de 25 milliards de dollars sera bientôt atteint.Dans le cadre du forum, les entreprises ont signé des accords de coopération, contribuant à promouvoir la coopération économique entre ces cinq pays.Selon le Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer, il existe à ce jour près de 400 projets d'investissement de Vietnamiens en Thaïlande, Laos, Cambodge et Myanmar au pays d’un capital social d'environ 1,72 milliard de dollars. - VNA