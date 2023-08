Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha prend la parole lors du Forum annuel sur la durabilité des entreprises au Vietnam . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a participé le 23 août à Hanoï au 10e Forum annuel sur la durabilité des entreprises au Vietnam (VCSF).

Placé sous le thème "Course verte mondiale : de la stratégie aux pratiques commerciales durables", ce forum annuel a été organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI), et le Conseil vietnamien des entreprises pour le développement durable (VBCSD).

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a déclaré que la récupération verte, la neutralité carbone et la transition des énergies fossiles vers les énergies renouvelables, ainsi que la protection et la restauration des écosystèmes naturels, sont devenus des tendances inévitables de l'époque, se traduisant progressivement par des politiques et des actions concrètes des pays.

Avec une vision stratégique, le Parti et l'État ont identifié des politiques et des feuilles de route pour perfectionner les mécanismes, les politiques et les lois sur l'économie verte, l'économie à faible émission de carbone et l'économie circulaire vers zéro émission nette, a-t-il souligné.

Des délégués étrangers au forum. Photo: VNA

Le gouvernement écoute toujours les opinions de la communauté des entreprises et se concentre sur l'élaboration de politiques et de modèles pilotes pour promouvoir une transition énergétique équitable, afin de créer un "écosystème" pour l'industrie des énergies renouvelables.

Selon lui, le gouvernement continuera à promulguer des mécanismes et des politiques pour stimuler l'économie verte, l'économie circulaire, en particulier en mettant en œuvre la Loi sur la protection de l'environnement et en créant un cadre juridique pour les énergies renouvelables et l'économie circulaire.

Lors du forum, les participants ont discuté de la promotion de la mise en œuvre d'un modèle économique circulaire avec des émissions réduites, de la construction d'une chaîne d'approvisionnement verte, de la conservation de la biodiversité, de la réalisation de la transition vers une énergie durable, du développement d'une économie maritime durable, etc. -VNA