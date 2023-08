Délégués lors de la cérémonie d'ouverture de la formation. Photo : qdnd.vn



La vice-ministre des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, également présidente de la Commission d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer. Photo : qdnd.vn



Hanoï (VNA) – La Commission d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer (relevant du ministère des Affaires étrangères), en collaboration avec le Département de formation continue (du ministère de l'Éducation et de la Formation), a ouvert le 16 août à Hanoï un cours de formation à l'enseignement de la langue vietnamienne pour des enseignants vietnamiens à l'étranger.Lors de la cérémonie d'ouverture, la vice-ministre des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, également présidente de la Commission d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer, a déclaré espérer qu'à travers les activités parascolaires et les échanges avec des enseignants dans le pays, les enseignants participant à la formation pourraient créer un réseau de Vietnamiens d'outre-mer qui aiment le vietnamien et enseignent le vietnamien dans le monde entier.Le cours de formation 2023 a lieu du 16 au 31 août à Hanoï, avec la participation de plus de 60 enseignants vietnamiens de 17 pays et territoires.Organisé pour la première fois en 2013, jusqu'à présent, ce cours a attiré plus de 800 enseignants vietnamiens à l'étranger.Plus de 5,3 millions de Vietnamiens vivent dans plus de 130 pays et territoires dans le monde. L'enseignement et l'apprentissage du vietnamien sont depuis longtemps un besoin de la communauté des Vietnamiens d'outre-mer.Ces cours de formation visent à concrétiser la Résolution 36-NQ/TW, la Directive 45-CT/TW et la Conclusion 12/KL-TW du Bureau Politique concernant les Vietnamiens à l'étranger. –VNA