L’équipe nationale de football masculin vietnamienne aura un match amical avec l’équipe jordanienne le 31 mai, aux EAU. Photo: https://thethao247.vn



Hanoï (VNA) – Pour se préparer au 2e tour des éliminatoires de la zone Asie de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 aux Émirats Arabes Unis (EAU), l’équipe nationale de football masculin vietnamienne aura un match amical avec l’équipe jordanienne le 31 mai.

Les membres de l’équipe vietnamienne seront testés au coronavirus le 24 mai et partiront pour les EAU le 26 mai.

Avant le départ, l’équipe de l’entraîneur sud-coréen Park Hang-seo aura un entraînement dans la ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh (Centre), où elle aura un match amical avec le club Topenland Binh Dinh.

Dans le cadre du 2e tour des éliminatoires de la zone Asie de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, le Vietnam figure dans le groupe G, aux côtés de la Malaisie, de l'Indonésie, de la Thaïlande et des EAU. Le Vietnam jouera contre l’Indonésie le 7 juin prochain. Les matches contre la Malaisie et les EAU se tiendront respectivement les 11 et 15 juin. Actuellement, l’équipe vietnamienne est en tête du groupe G avec 11 points. –VNA