Hanoï (VNA)- A partir du 31 janvier 2023, l’entraîneur sud-coréen Park Hang-seo ne dirigera plus la sélection nationale de football du Vietnam.

L’information a été donnée le 17 octobre par la Fédération vietnamienne de football (FVF). Ainsi, l’AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 (AFF Cup 2022) prévu en décembre 2022 sera le dernier tournoi de Park Hang-seo en tant qu'entraîneur en chef de la sélection nationale du Vietnam.

L’entraîneur sud-coréen Park Hang-seo. Photo : FVF

Pendant cinq ans à la tête de l'équipe de football vietnamien avec un esprit de responsabilité, de professionnalisme et de dévouement, l’entraîneur Park Hang-seo a dirigé le Onze national et l'équipe nationale U23 pour obtenir continuellement des succès éclatants dont la médaille d’argent au Championnat d’Asie U23 en 2018, la 4e place aux Jeux Asiatiques 2018 (ASIAD 18), deux médailles d'or consécutives aux Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games) 30 et 31, le champion de la Coupe AFF Suzuki en 2018 ; la qualification aux quarts de finale du Championnat d'Asie 2019.

En particulier, le Onze national s’est qualifié au dernier tour des éliminatoires asiatiques pour la Coupe du monde de la FIFA de 2022 au Qatar, et ce pour la première fois dans l’histoire du football national.

Sous la direction de l’entraîneur en chef Park Hang-seo, le Vietnam a maintenu sa position de leader en Asie du Sud-Est et est devenu le pays de la région le plus longtemps classé dans le top 100 de la FIFA. -VNA.