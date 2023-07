Hanoï, 14 juillet (VNA) - L'équipe nationale féminine de football s'est inclinée 0-9 contre l'Espagne lors d'un match amical au stade McLean Park en Nouvelle-Zélande le 14 juillet.

L'équipe nationale féminine de football s'est inclinée 0-9 contre l'Espagne lors d'un match amical. Photo : VFF



Il n'y avait pas de limite aux remplacements, les deux équipes ont donc eu l'occasion d'expérimenter tactiquement.



Les joueurs espagnols ont marqué deux buts en première mi-temps et sept autres en seconde.



Le score est prévisible et le match a apporté des leçons aux joueurs vietnamiens et à leur entraîneur Mai Duc Chung lorsqu'ils ont affronté un adversaire de classe mondiale.



S'exprimant après le match, Mai Duc Chung a déclaré que toute l'équipe avait fait de gros efforts, mais que la faiblesse des joueurs était qu'ils n'avaient pas suffisamment de communication sur le terrain.



L'entraîneur Mai Duc Chung a apporté de nombreux changements pour tester la plupart des postes avant de participer officiellement à la finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023. Les joueurs qui n'ont pas joué ou qui ont rarement joué dans le passé ont été utilisés en seconde période.

Photo : VFF

L'entraîneur a déclaré que les joueurs vietnamiens n'avaient pas bien joué en seconde période, mais c'était un test.



Avant de jouer contre l'Espagne, le Vietnam a perdu 1-2 contre l'Allemagne et 0-2 contre la Nouvelle-Zélande. L'équipe a plus d'une semaine pour se préparer pour le match d'ouverture contre les champions en titre, les États-Unis, le 22 juillet au stade de l'Eden Park de la ville d'Auckland.

Après cela, le Vietnam affrontera le Portugal le 27 juillet au stade Waikato de la ville de Hamilton, en Nouvelle-Zélande. Lors du dernier tour de la phase de groupes, le Vietnam rencontrera les Pays-Bas le 1er août au stade Dunedin de la ville de Dunedin, en Nouvelle-Zélande.- VNA