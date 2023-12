Remise de la décision sur la fondation du Séminaire théologique baptiste du Vietnam. Photo: VNA Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La décision du ministère de l'Intérieur approuvant la fondation du Séminaire théologique baptiste du Vietnam a été remise le 27 décembre à des responsables de la Convention baptiste du Vietnam (VBC) lors d'une cérémonie à Hô Chi Minh-Ville.

S'adressant à l'événement, Nguyen Tien Trong, vice-président du Comité gouvernemental pour les affaires religieuses, a déclaré que le Séminaire théologique baptiste est le troisième centre de formation évangélique au Vietnam et du premier de l'Église baptiste du Vietnam.

La décision démontre une grande attention et une grande reconnaissance du Parti et de l'État envers le rôle du Comité exécutif de la VBC dans la sensibilisation des dignitaires et des partisans au respect des lois et à l’accompagnement de la nation, a-t-il déclaré, ajoutant que la décision manifeste également la confiance et l'attente dans le succès du séminaire dans la formation du personnel qui sert d'exemple en matière de respect des lois et d'accompagnement de la nation.

Pour sa part, le pasteur Nguyen An Dien, président de la VBC, a indiqué que la VBC a été reconnu comme organisation religieuse en 2008. Elle compte actuellement plus de 7.000 adeptes et 85 sections, mais seulement plus de 60 dirigeants de sections. La création du séminaire répondra à la demande de l’Église en matière de formation du personnel, a-t-il déclaré.

Il a exprimé ses remerciements au ministère de l'Intérieur, au Comité gouvernemental pour les affaires religieuses et à des agences compétentes d’avoir soutenu la fondation du séminaire théologique baptiste du Vietnam. -VNA