Hanoi (VNA) – Nombre d’entreprises vietnamiennes ont été récompensées dans le cadre du programme "Vietnamese Excellent Brand Awards 2022" pour leur croissance et leurs performances constantes au fil des ans.

Photo: vneconomy.vn

Le programme «Vietnamese Excellent Brand Awards 2022» a été officiellement organisé mercredi 12 octobre par le VnEconomy et le Vietnam Economic Times (VET) pour reconnaître et honorer les entreprises vietnamiennes qui ont obtenu des résultats exceptionnels dans leurs activités commerciales et démontré leur responsabilité sociétale.Sur le thème "Créer et développer des marques vietnamiennes vertes", en plus des catégories traditionnelles, le programme de cette année comprenait "Top 10 des marques à la croissance impressionnantes 2022", "Top 10 des marques vertes 2022" et "Top 10 des excellentes marques 2022".Les 10 meilleures marques à la croissance excellente 2022 sont la Viet Capital Commercial Joint Stock Bank (Viet Capital Bank), la Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Vietbank), la Nam A Commercial Joint Stock Bank (Nam A Bank), la DNSE Securities Joint Stock Company (DNSE), Bao Long Insurance Corporation, Novaland Group, Nam Long Group (NLG), Phat Dat Real Estate Development Corporation, Vietnam Giza Engineering and Construction JSC et Khanh Hoa Salanganes Nest Company.Les 10 meilleures marques vertes 2022 sont le groupe TH, le groupe BODE, le bois An Cuong - Working JSC, le groupe Flamingo, la Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank), le Binh Dien Fertilizer JSC (BFC), la PetroVietnam Fertilizer & Chemicals Corporation (PVFC Co), le groupe Green Solutions, le groupe TBS et Bao Viet Holdings. – VNA