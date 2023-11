Économie Warburg Pincus sert de passerelle pour attirer les investisseurs étrangers au Vietnam Le vice-Premier ministre Le Minh Khai a exprimé son souhait que Warburg Pincus, un des principaux fonds d'investissement américains, continue de servir de passerelle pour attirer les investisseurs des États-Unis et d'autres pays au Vietnam.

Économie Bientôt la Semaine nationale du commerce électronique et la journée du shopping en ligne La Semaine nationale du commerce électronique 2023, organisée par le ministère de l'Industrie et du Commerce, aura lieu du 27 novembre au 3 décembre, et l’édition 2023 de l’événement "Online Friday" (Vendredi en ligne), la plus grande journée du shopping en ligne au Vietnam, débutera le 1er décembre à minuit et durera jusqu’au 3 décembre, à 12h00.

Économie Bientôt une réunion entre des ministères, banques et grands groupes immobiliers La Banque d'État et le ministère de la Construction organiseront le 13 novembre une réunion en ligne pour mettre en œuvre la dépêche officielle 933 sur la poursuite de la mise en œuvre drastique de solutions pour développer le marché immobilier.

Économie Le Vietnam et la Hongrie promeuvent leurs relations économiques et commerciales L'ambassade et le bureau du commerce du Vietnam en Hongrie ont collaboré avec la Chambre de commerce et d'industrie du département de Nógrád (Hongrie) et le Conseil d’affaires Hongrie-Vietnam pour organiser le 7 novembre un séminaire sur la promotion des relations économiques et commerciales entre les deux pays.