Port de Cat Lai à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'agence de notation de crédit Fitch Ratings a publié le 9 novembre des prévisions optimistes sur la croissance économique du Vietnam en 2024 et 2025.Plus précisément, Fitch Ratings a estimé que les politiques budgétaires et monétaires nationales avaient évolué pour apporter un soutien croissant à l'économie. Fitch s'attend à ce que la croissance économique s'accélère pour atteindre 6,3 % en 2024 et 7,0 % en 2025.Selon Fitch, la croissance du PIB du Vietnam a ralenti à 4,3 % au cours des 9 premiers mois de 2023, dans un contexte de faiblesse de la demande extérieure et de vents contraires persistants dans le secteur immobilier national.Cependant, les fondamentaux de l'économie vietnamienne à moyen terme restent favorables et une expansion économique soutenue ouvrira des perspectives commerciales positives dans le secteur bancaire. -VNA