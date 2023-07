Photo: VietnamPlus



Londres (VNA) - La finale du Concours de piano et de chant en langue vietnamienne pour les enfants et adolescents vietnamiens à travers l'Europe (V-Stella 2023) s'est déroulée le 1er juillet à Londres avec la participation de 27 candidats de 8 pays européens.

Ce concours visait à trouver des talents musicaux vietnamiens, à préserver la langue vietnamienne parmi les communautés vietnamiennes au Royaume-Uni et en Europe et à rapprocher la musique classique du public vietnamien d'outre-mer, a déclaré Pham Ha My, cheffe du comité de l’organisation.

C'était également un événement pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Royaume-Uni.

Les organisateurs ont décerné 3 premiers prix, 4 deuxièmes prix, 5 troisièmes prix et 2 prix d'honneur aux participants.

Le concours continuera d'avoir lieu tous les 2 ans, créant des opportunités pour les candidats d'évaluer leurs capacités et de se mettre au défi sur la voie des activités artistiques professionnelles. -VNA