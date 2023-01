Transformation de mangues en conserve pour l'exportation vers l'UE. Photo: Vneconomy

Hanoï (VNA) - Les exportations de fruits et légumes du Vietnam en 2022 ont diminué de 6,6%, pour s'établir à 3,34 milliards de dollars, tandis que les importations ont augmenté de 35%, atteignant 2,02 milliards, selon le Département général des douanes.

Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, 2022 est considérée comme une année réussie en termes d'ouverture du marché pour les exportations vietnamiennes de fruits et légumes. En particulier, certains fruits tels que le durian, la banane fraîche et la patate douce ont été officiellement exportés vers la Chine via le protocole sur les exigences phytosanitaires conclu entre les deux pays.

De plus, le pomelo et le pamplemousse vietnamiens ont été autorisés à être importés sur le marché néo-zélandais, après la signature des conditions d'importation le 15 novembre 2022.

En outre, le ministère japonais de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche a également déclaré autoriser l’importation de longanes frais du Vietnam le 18 novembre 2022. Autre événement mémorable en novembre 2022, le pamplemousse frais est devenu le septième fruit du Vietnam autorisé à être exporté vers le marché américain.

En 2022, les fruits et légumes vietnamiens sont le plus exportés vers les 10 marchés suivants: la Chine, les États-Unis, la Corée du Sud, la Thaïlande, le Japon, Taïwan (Chine), les Pays-Bas, l'Australie et Hong Kong (Chine) et le Laos.

Selon la Vietnam Fruit and Vegetable Association, la Chine est le premier marché à l'export du Vietnam. Cependant, en raison de l'application de la politique «Zéro Covid-19», les exportations de légumes et de fruits vers le marché chinois en 2022 n'ont atteint que 1,53 milliard de dollars, en baisse de 22%.

Au contraire, une croissance a été observée dans d'autres marchés tels que les États-Unis, la Thaïlande, le Japon, Taïwan, les Pays-Bas, mais avec de faibles volumes

Côté importations, le chiffre d'affaires des légumes a représenté 20% du total et les fruits 80%. La Chine est en tête, suivie des États-Unis, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de la Corée du Sud, de la Thaïlande...

La pomme est le fruit le plus importé, avec une valeur de 257 millions de dollars, en hausse de 46% en un an, principalement en provenance de Nouvelle-Zélande, de Chine, des États-Unis...-CPV/VNA