Hanoi (VNA) – L’ambassadeur de Suisse au Vietnam, Ivo Sieber, a publié un message pour célébrer la Fête nationale suisse (1er août).

Les commémorations de la fondation d’un pays sont des moments privilégiés, pas seulement pour les Suisses. C’est une journée de célébration et de réflexion, et une occasion où nous nous réunissons pour parler de notre lien unique, avec nos amis partout dans le monde, également ici au Vietnam.Comme tous les autres pays du monde, l’identité de la Suisse vient de plusieurs facteurs historiques, politiques, sociaux et culturels. Le 1er août fait référence à un traité historique conclu en 1291 par les trois cantons (provinces) fondateurs de la Confédération suisse.Au fil du temps, la Suisse s’est développée autour de cette alliance, "de bas en haut" plutôt que "de haut en bas". Une structure fédérale et décentralisée, une gouvernance démocratique participative et un environnement économique libéral sont toujours la clé de la stabilité politique et de la prospérité de la Suisse. La diversité culturelle, la liberté individuelle et économique et des institutions politiques efficaces continuent de définir notre identité nationale. Ces facteurs essentiels jouent également un rôle important dans notre politique étrangère. C’est pourquoi, nous promouvons les droits de l’homme, la démocratie et l’état de droit, et soutenons le développement inclusive et durable des économies de marché dans le monde. La Suisse s’engage également à aider de prévenir et de surmonter les crises, les conflits et les catastrophes, et à créer un accès universel aux ressources et aux services. Cela permet une croissance économique durable et contribue à réaliser la mondialisation au profit du développement économique, de l’environnement et de la sociétéMalgré la distance géographique du Vietnam et de la Suisse, nos différences culturelles et historiques soient plutôt apparentes : ce sont les premières impressions trompeuses sur la vigueur de nos liens. Les relations entre la Suisse et le Vietnam révèlent bien plus de similitudes qu’il n’y paraît.Le Vietnam et la Suisse sont tous deux situés au cœur de nos régions, dotés d’une beauté naturelle et d’une diversité qui ont fait de nos pays des attractions touristiques de renommée mondiale.

Le Landmark 81 en rouge et blanc pour la Fête nationale de la Confédération suisse, le 1er août à Hô Chi Minh-Ville. Source : CGS/CVN

Nos deux pays ont prouvé leur capacité de redressement après la crise. Les deux économies, qui sont également étroitement liées, sont en réalité plus ou moins compétitives : dans le dernier classement mondial, le Vietnam a grimpé de pas moins de 10 positions par rapport à l’année précédente tandis que la Suisse a consolidé sa position dans le top 5.Fortement orienté vers l’exportation et les services, le commerce entre le Vietnam et la Suisse, doté d’une valeur de plus de 3,6 milliards d’USD, continuent de prospérer. Nous nous félicitons des progrès accomplis par le Vietnam dans l’ouverture de son économie et de ses marchés. Nous sommes optimistes pour une conclusion rapide et mutuellement avantageuse de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange AELE (Suisse, Norvège, Islande et Liechtenstein). Plus de 100 entreprises suisses sont déjà présentes ici au Vietnam et contribuent au développement du pays. Je suis convaincu qu’un tel accord mettra davantage à profit l’important potentiel de commerce et d’investissement entre nos deux pays.De plus, le Vietnam et la Suisse vont célébrer, en 2021, le 30e anniversaire de notre partenariat pour le développement et la coopération économique, et également 50 ans de l’établissement de nos relations diplomatiques. Nous estimons mettre en évidence et renforcer les liens solides entre les deux pays.Du point de vue de la politique étrangère, cette année est déjà très spéciale pour le Vietnam, qui joue le rôle important dans la région en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies et président de l’ASEAN. La Suisse - partenaire de longue date du Vietnam et partenaire de dialogue sectoriel de l’ASEAN - salue et applaudit chaleureusement ces développements.Les relations étroites entre la Suisse et le Vietnam sontt aujourd’hui plus importantes que jamais. Face à la pandémie COVID-19 en cours, nous sommes tous confrontés à des défis formidables qui exigeront encore plus de coopération et de solidarité internationales. La Suisse est fermement résolue à travailler avec le Vietnam pour une relation encore plus forte entre nos pays.Je tiens à féliciter le gouvernement vietnamien et son peuple pour la prévoyance, la détermination, la dextérité et la persévérance avec lesquelles ils ont réussi à équilibrer les considérations de santé publique avec les décisions économiques difficiles.En tant que partenaire fiable et de confiance, nous sommes privilégiés et fiers de commémorer la 729e Fête nationale notre nation avec nos amis ici au Vietnam. Engagés à bâtir et à renforcer encore les relations spéciales et dynamiques qui existent entre nos deux pays, en particulier en ces temps difficiles, nous vous invitons tous à célébrer de la fête nationale suisse. – CVN/VNA