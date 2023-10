Bien que le Vietnam soit l’un des principaux exportateurs de vêtements et de produits textiles au monde, des défis majeurs se profilent lorsqu’il s’agit d’expédier à l’étranger des tissus et des costumes porteurs de l’identité culturelle vietnamienne.

La société par actions de commerce et de services Do Giang en collaboration avec la société par actions de communication et d'organisation du Festival international des montgolfières KingSky a organisé le 8 octobre dans la ville de Ha Long, de la province de Quang Ninh, un événement pour établir le record "le paramoteur avec formations de vols le plus nombreux au Vietnam".