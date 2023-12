Yen Bai, 24 décembre (VNA) - Avec de nombreuses activités attractives et imprégnées de l'identité culturelle du groupe ethnique H'mong, le festival du Khen et des fleurs de cerisier sauvage (Prunus cerasoides) s'est ouvert le 23 décembre dans le district de Mu Cang Chai, province de Yen Bai (Nord). selon le journal Nhan Dan.

Photo : journal Nhan Dan

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le président du Comité populaire provincial, Tran Huy Tuan, a déclaré que l'événement vise à honorer et promouvoir les valeurs du Khen (sorte d'orgue à bouche en bambou), un instrument traditionnel reconnu comme bien immatériel national et l'art H'mong du batik (consistant à dessiner des motifs sur tissu avec de la cire d'abeille).Le festival vise également à présenter l'image de Yen Bai aux touristes nationaux et étrangers, ce qui contribuera à stimuler le développement socio-économique de la province, a-t-il ajouté.Le Khen est un instrument traditionnel unique qui fait partie intégrante des activités culturelles, spirituelles et religieuses du peuple H'mong.C'est également un instrument de musique sacré qui relie les mondes terrestre et spirituel, ainsi qu'un moyen de rassembler la communauté et de refléter profondément les nuances émotionnelles et mentales de la vie de ce groupe ethnique minoritaire.L'art H'mong du batik a une haute valeur spirituelle symbolique associée à la vision globale de l'univers. C'est la cristallisation d'un système de connaissances populaires qui reflète le processus historique, les visions vivantes de la vision du monde et du cadre de vie.L'événement comprend diverses activités culturelles, gastronomiques et sportives.- VNA