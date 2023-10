Hong Kong (VNA) - L'Association des étudiants vietnamiens à Hong Kong (Chine) a organisé le 13 octobre, pour la première fois, un festival des étudiants vietnamiens, dans le but de renforcer les liens entre les étudiants vietnamiens dans ce territoire et de les informer d’opportunités d’emploi et d’études post-universitaires.L’événement a vu la participation de près de 100 étudiants. Parmi les intervenants figuraient plusieurs experts, universitaires, hommes d'affaires de Hong Kong (Chine) et des représentants de missions de représentations du Vietnam dans cette région administrative spéciale de Chine.Dans son discours, Nguyen Hoang Long, président de l'Association des étudiants vietnamiens à Hong Kong (Chine), a déclaré que l'événement offrirait aux étudiants vietnamiens l’opportunité de rencontrer des experts, des économistes et des dirigeants d'entreprises hongkongaises en opération au Vietnam et à Hong Kong (Chine), les aidant ainsi à se préparer à l’avenir.A cette occasion, Anthony Lam, vice-président exécutif de la Fédération des industries de Hong Kong (Chine) (FHKI), également directeur exécutif et vice-président du conseil d’administration du groupe Golden Resources, a parlé aux étudiants des compétences nécessaires pour travailler à Hong Kong (Chine).Des programmes d’études post-universitaires et de recherches approfondies, ainsi que des opportunités d'emploi à Hong Kong (Chine) ont été présentés aux étudiants lors de l'événement. -VNA