Hanoi (VNA) – Le festival de l’art culinaire intitulé «Goût de l'Australie» a été organisé le 22 août par l'ambassade d'Australie à Hanoi.L'événement faisait partie des activités marquant le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays et la visite officielle au Vietnam de la ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong.Dans son allocution, la ministre Wong a déclaré que la nourriture rapprochait les gens. Le Vietnam possède une fine culture culinaire tandis que la gastronomie australienne est l'harmonie de diverses traditions culinaires.Selon la ministre, les deux pays célèbrent cette année le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques, un événement marquant non seulement les liens entre les deux gouvernements, mais reflétant également les échanges entre les deux peuples.Le «Goût de l'Australie» a été l'occasion de présenter les identités de la cuisine australienne aux Vietnamiens et amis internationaux, mais aussi d'affirmer les liens forts entre les deux pays au cours des 50 dernières années.Le célèbre chef et restaurateur australien d’origine vietnamienne Luke Nguyen était en charge du menu du festival. -VNA