Le 25 février, le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, est allé rendre hommage au Président Ho Chi Minh au vestige national spécial de Kim Lien, dans la province de Nghe An, au Centre.

Le sous-comité des documents du 14e Congrès national du Parti a tenu sa première réunion à Hanoi, vendredi le 23 février, sous la présidence du secrétaire général du Parti et chef dudit sous-comité, Nguyên Phu Trong.

L'ambassadeur Dang Hoang Giang a encouragé l'Assemblée nationale vietnamienne et l'APF à intensifier leurs échanges et leur coopération multilatérale sur les questions d'intérêt commun, ce qui renforcera les liens entre le Vietnam et l’APF.