Hanoï (VNA) – A l’occasion du 35e anniversaire de la Fête nationale du Brunei Darussalam (23 février), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, et le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, ont adressé vendredi leurs félicitations au sultan du Brunei Darussalam, Haji Hassanal Bolkiah.



Le même jour, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a fait de même auprès du sultan du Brunei Darussalam, Haji Hassanal Bolkiah, également ministre des Affaires étrangères, et du 2e ministre des Affaires étrangères du Brunei Darussalam, Dato Erywan Pehin Yusof.



Le Vietnam et le Brunei ont établi leurs relations diplomatiques le 29 février 1992. Le Vietnam exporte pour l’essentiel des produits aquatiques et du riz vers le Brunei d’où il importe des produits chimiques.



Les deux pays ont signé un protocole d’accord de coopération éducative en avril 2014. Ils ont également signé une série de protocoles d’accord et accords de coopération dans le tourisme, l’aviation et le commerce.-VNA