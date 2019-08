Hanoi (VNA) – Une vidéoconférence nationale tenue mardi 20 août a fait le bilan des résultats de trois ans de mise en œuvre de la directive n°05-CT/TW du Bureau politique du 12e mandat sur le renforcement du mouvement "Étudier et suivre la pensée, la moralité et le style du Président Hô Chi Minh".

Le membre du Bureau politique et président de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, Vo Van Thuong, s’adresse à la vidéoconférence nationale, le 20 août à Hanoi. Photo : VNA

La vidéoconférence a été inaugurée par le membre du Bureau politique et membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti, Trân Quôc Vuong, en présence du membre du Bureau politique Vo Van Thuong, le président de la Commission économique du Comité central du Parti Nguyên Van Binh, du ministre de la Sécurité publique Tô Lâm, le secrétaire du Comité du Parti de la ville de Hanoi Hoàng Trung Hai et le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville Nguyên Thiên Nhân.Les résultats de la mise en œuvre de la directive n°05-CT/TW ainsi que de la résolution du 4e Plénum du Comité central du Parti, et des résolutions, des directives et des conclusions sur le travail d’édification du Parti ont contribué à élever nettement le rôle, la position et le prestige du Parti et du système politique, a souligné Vo Van Thuong qui est également président de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti.Ils ont contribué positivement aux résultats encourageants obtenus ces trois dernières années en matière de développement socio-économique, de défense et de sécurité nationale, et de relations extérieures, a-t-il déclaré.De bons modèles, de nouvelles manières d’agir, de précieuses expériences se sont multipliés en étudiant et en suivant la pensée, la moralité et le style du Président Hô Chi Minh, en association avec les mouvements d’émulation patriotique, a-t-il poursuivi.Le président de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti a demandé, dans les temps à venir, de continuer de bien posséder l’importance de l’application de la directive n°05-CT/TW.Il faudra faire valoir l’exemplarité des dirigeants à tous les niveaux dans la mise en œuvre des contenus essentiels de la pensée, de la moralité, du style du Président Hô Chi Minh, et bien réaliser le travail de sensibilisation et d’éducation en la matière, a-t-il encore indiqué.Symbole de la moralité révolutionnaire, le Président Hô Chi Minh se démarquait par sa simplicité, sa modestie et sa sincérité. Étudier et suivre la pensée, l’exemple moral et le style de travail du Président Hô Chi Minh constitue l’une des missions du Parti. Perpétuer ses qualités morales permet de consolider le Parti et d’améliorer le niveau intellectuel de la population. – VNA